長新冠‧腦霧｜中醫湯水提氣安神　助改善睡眠記憶 (09:18)

林冠傑解釋，中醫重視「安神」，此湯加入不同的「仁」：酸棗仁可以安神定志，改善因睡眠不好影響記憶；柏子仁亦有安神定志之效；益智仁改善腦部記憶力衰退；紅景天有助提氣；蟲草花補腎納氣。此湯水老少咸宜（除非對藥材敏感），建議飯前半小時至1小時前飲用，一周可飲2至3次。

中醫安神湯水助改善記憶

材料：

炒酸棗仁 6錢

柏子仁 6錢

益智仁 6錢

紅景天 1兩

蟲草花 1兩

圓肉（龍眼肉） 6錢

瘦肉 2兩

水 8碗

製法：

1. 所有材料洗淨。

2. 所有材料放入湯煲，燉兩小時，即成。

註：以上湯水一般人適用，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢。

長新冠 實用資訊：

長新冠紓緩三招 曾浩輝建議：均衡飲食、充足運動、定時睡覺【短片解說長新冠徵狀】

長新冠｜倘肺熱咳嗽 中醫建議飲沙參麥冬湯【短片解說】

如何紓緩「長新冠」徵狀？營養師提醒注意攝取四類營養【短片解說】

運動循序漸進 練呼吸踩車緩解長新冠

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom