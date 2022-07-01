長新冠‧腦霧｜中醫湯水提氣安神　助改善睡眠記憶 (09:18)

「長新冠」（long Covid，或稱新冠長期綜合後遺症）愈來愈多人關注，部分新冠患者康復後出現腦霧徵狀。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，長新冠病人受病毒影響神經、記憶和思維，以下湯水食譜，從中醫角度幫助將肺、脾、腎的血氣提升至腦部吸收，修復神經，從而改善腦霧。
林冠傑解釋，中醫重視「安神」，此湯加入不同的「仁」：酸棗仁可以安神定志，改善因睡眠不好影響記憶；柏子仁亦有安神定志之效；益智仁改善腦部記憶力衰退；紅景天有助提氣；蟲草花補腎納氣。此湯水老少咸宜（除非對藥材敏感），建議飯前半小時至1小時前飲用，一周可飲2至3次。
中醫安神湯水助改善記憶
材料：
炒酸棗仁 6錢
柏子仁 6錢
益智仁 6錢
紅景天 1兩
蟲草花 1兩
圓肉（龍眼肉） 6錢
瘦肉 2兩
水 8碗
製法：
1. 所有材料洗淨。
2. 所有材料放入湯煲，燉兩小時，即成。
註：以上湯水一般人適用，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢。
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