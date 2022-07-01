慶回歸25周年　康文署設施、交通、主題樂園優惠及活動一覽 (08:26)

康樂設施：

●康文署：

．7月1日市民可免費使用多項收費康樂設施，包括公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）、香港科學館、香港太空館、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館等。泳池開放詳情可參閱6月11日政府新聞公報，博物館開放詳情則可參閱6月17日政府新聞公報。

交通工具：

●九巴：

．7月1日無限次免費乘搭1號線（來往竹園邨至尖沙嘴碼頭），優惠詳情可瀏覽九巴網站。

．其他優惠（優惠期由7月1日至9月30日）：

*月票買3送1：club1933會員以登記八達通，購買並在7月內生效九巴月票，之後連續再買3次月票，可享買3送1優惠。780元八達通增值額將於第四張月票生效後10個工作天至30日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。詳見月票買3送1相關公布。

*憑九巴月票免費搭龍運：月票持有人於優惠期間，可以「先搭後回贈」方式，用載有九巴月票的八達通或八達通產品，免費乘搭龍運全數共53條路線。詳見免費搭龍運相關公布。

*過海後路段樂悠咭、長者八達通免費：60歲或以上持樂悠咭、65歲或以上持長者或個人八達通的乘客，於優惠期間可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭九巴營運的過海路線（不適用於路線P960及P968）於過海後路段。詳見指定優惠九巴路線。

以上三項優惠詳情可參閱九巴網站、致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或在App1933應用程或查詢

●電車：

．7月1日舉行免費電車乘車日，市民全日免費乘搭電車。詳情：7月1日全日免費搭電車

●天星小輪：

．7月1日免費乘搭天星小輪來往尖沙嘴及中環/灣仔。優惠詳情可瀏覽天星小輪facebook。

●小巴：

．7月1日可免費乘搭灣仔區4條小巴線，包括14M、21A、21M及30。

●港鐵：

．港鐵MTR Mobile於7月5日及7月12日的下午2時至4時，每次送25,000份獎品，包括全年免費車票（25份）、免費本地單程車程（5000份）、10元車費折扣優惠（15,975份）等。

優惠詳情可瀏覽港鐵網站。

主題樂園：

●海洋公園：

．推出門票優惠，1997年7月出生的壽星於7月期間，可享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠（$360兩張海洋公園門票，$560兩張水上樂園門票）。優惠詳情可瀏覽海洋公園網站或海洋公園水上樂園網站。

●挪亞方舟（優惠期由7月1日至8月31日）：

．香港身分證號碼包含「25」連續數字，可享買一送一門票優惠。

．其他市民可享買二送一門票優惠。

優惠詳情可瀏覽挪亞方舟網站。