暹芭｜天文台發三號強風信號 (22:41)

【19:50】天文台表示，會在今晚（6月30日）10時至午夜12時期間改發三號強風信號。晚上8時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約610公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台指出，暹芭過去數小時繼續向偏北方向移動，並有所增強。本港正受其外圍雨帶影響，離岸及高地亦間中吹強風。按照現時預測路徑，暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢會逐漸增強。

【16:47】天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強，天文台會在午夜前改發三號強風信號。

防風措施：

家居防風七注意 檢查窗戶、拖板勿近窗邊、關房門

專家提醒：關房門、關當風位冷氣機、勿近窗邊

【12:00】天文台表示，熱帶低氣壓暹芭已增強為熱帶風暴。在正午12時，暹芭集結在香港以南約710公里，即在北緯16.0度，東經115.1度附近，預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

【09:02】天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日日間與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日下午6時前維持。隨著該熱帶低氣壓繼續靠近廣東西部沿岸，預料本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

【08:43】上午8時半，天文台錄得氣溫28.2度，相對濕度87%。一號戒備信號及雷暴警告現正生效。本港地區今日天氣預測大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，最高氣溫約30度。

在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約750公里，即在北緯15.6度，東經115.0度附近，預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，預料本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日中午前維持。隨著該熱帶低氣壓逐漸靠近廣東西部沿岸，本港今日會受其外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，稍後離岸及高地吹強風。