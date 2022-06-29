七一回歸灣仔北巴士路線、港鐵會展站特別安排一覽　大會堂停車場暫關閉 (12:11)

●巴士路線

．6月29日至30日受影響路線

城巴：621、678、907B、907C、930A、933、962E、967X、969X、976、979

新巴：18P、88X、101X、641、720X、905A、905P、914P、914X

．6月29日至7月1日

城巴：25A、40、40M、780、788、930、A12

新巴：1M、2A、2X、8、8P、18、18X、104、720、722、905

．6月29日至7月2日

城巴：N307

新巴：N8、N8P

[城巴新巴新聞稿]

[城巴新巴於灣仔、中環、銅鑼灣特別交通安排]

[運輸署公告]

●港鐵

東鐵線會展站將由6月30日凌晨1時至7月1日下午2時臨時封閉，由6月30日頭班車開始直至會展站重開為止，東鐵線列車不停會展站。

●停車場

．灣仔（例如謝斐道）大部分的路旁停車位會暫停使用

．因應龍和道與干諾道中之間一段愛丁堡廣場將由6月30日凌晨零時01分起暫時關閉，位於愛丁堡廣場一號的大會堂停車場，將關閉直至道路解封為止。駕駛者須最遲於6月30日晚上7時前將其車輛駛離停車場，否則屆時仍然停泊於停車場內的車輛可能會被警方拖走。