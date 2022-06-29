七一回歸灣仔北巴士路線、港鐵會展站特別安排一覽　大會堂停車場暫關閉 (12:11)

政府表示，為配合於灣仔北舉行的慶祝回歸25周年活動及升旗儀式，灣仔北一帶將實施特別交通及運輸安排。
●巴士路線
．6月29日至30日受影響路線
城巴：621、678、907B、907C、930A、933、962E、967X、969X、976、979
新巴：18P、88X、101X、641、720X、905A、905P、914P、914X
．6月29日至7月1日
城巴：25A、40、40M、780、788、930、A12
新巴：1M、2A、2X、8、8P、18、18X、104、720、722、905
．6月29日至7月2日
城巴：N307
新巴：N8、N8P
[城巴新巴新聞稿]
[運輸署公告]
●港鐵
東鐵線會展站將由6月30日凌晨1時至7月1日下午2時臨時封閉，由6月30日頭班車開始直至會展站重開為止，東鐵線列車不停會展站。
●停車場
．灣仔（例如謝斐道）大部分的路旁停車位會暫停使用
．因應龍和道與干諾道中之間一段愛丁堡廣場將由6月30日凌晨零時01分起暫時關閉，位於愛丁堡廣場一號的大會堂停車場，將關閉直至道路解封為止。駕駛者須最遲於6月30日晚上7時前將其車輛駛離停車場，否則屆時仍然停泊於停車場內的車輛可能會被警方拖走。