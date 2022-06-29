天氣｜天文台：明日驟雨漸轉頻密有狂風雷暴 (21:13)

【18:35】天文台會在今日（29日）午夜前考慮發出一號戒備信號。位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，本港明日（30日）風勢會逐漸增強，驟雨漸轉頻密。天文台稱，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向廣東西部沿岸一帶，本港在星期五及周末期間有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

【17:20】天文台表示，今午（29日）4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台預料本港今晚及明日（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，明日驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，氣溫介乎27至31度。吹和緩至清勁東風，明日稍後離岸及高地吹強風。海有湧浪。隨後兩三日有狂風驟雨及雷暴，星期五吹強風。周末期間雨勢有時頗大。

【12:38】天文台表示，南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後進入本港800公里範圍。視乎本地風力變化，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。

該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。本港明日風勢會逐漸增強及驟雨增多。7月1日風勢頗大及有狂風驟雨。

【11:51】天文台預料，南海中部的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪。其相關的外圍雨帶會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。

【08:52】上午8時40分，天文台錄得29.5度，相對濕度83%，酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎正在形成中。

本港地區今日（29日）天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下午酷熱，最高氣溫約33度。吹微風，漸轉吹和緩偏東風。展望明日（30日）東風逐漸增強，有幾陣驟雨。隨後一兩日風勢頗大及有狂風驟雨。