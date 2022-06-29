故宮館乘小巴來往九龍站教學　上車講「西九落」享分段車費優惠【附路線實測短片】 (09:32)

香港故宮文化博物館將於7月2日開幕，明報電子平台組記者以短片呈現由港鐵九龍站乘小巴來往故宮館路線教學，供讀者參考。市民可於圓方商場巴士總站乘搭專線小巴26、74或74S號前往故宮館，途經M+博物館站及西九藝術公園站。乘客上車時向司機說明「西九落車」（去程）或「九龍站落車」（回程）可享分段車費優惠，只須付4元車資。舉例74及74S小巴全資車費為7元，使用分段優惠每程可減3元。
拍攝、剪接：林梓晴；採訪：張可兒
由九龍站乘小巴前往故宮館教學：
1. 港鐵九龍站C出口乘扶手電梯上圓方。
2. 上扶手電梯後向左行。
3. 見分岔路向右行。
4. 進入玻璃門（門上標示「社區設施」）。
5. 往下層到達車站。
6. 乘26、74或74S小巴前往故宮館。
如要從故宮館回程，可在故宮館附近車站乘坐26、74或74S小巴返回港鐵九龍站。
故宮館交通資訊：
前往博物館道故宮館
‧綠色專線小巴26、74、74S（每日）或文化專線CX1（7月2日起）；綠色專線小巴77M（部分時段途經西九文化區）
‧巴士296D（往九龍站巴士總站方向，於「藝術公園站」落車）
‧星期五、周末及公眾假期：綠色專線小巴26D或74D
詳情可參閱：www.hkpm.org.hk/tc/visit/plan-your-visit#location-and-transportation
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