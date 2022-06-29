故宮館乘小巴來往九龍站教學　上車講「西九落」享分段車費優惠【附路線實測短片】 (09:32)

香港故宮文化博物館將於7月2日開幕，明報電子平台組記者以短片呈現由港鐵九龍站乘小巴來往故宮館路線教學，供讀者參考。市民可於圓方商場巴士總站乘搭專線小巴26、74或74S號前往故宮館，途經M+博物館站及西九藝術公園站。乘客上車時向司機說明「西九落車」（去程）或「九龍站落車」（回程）可享分段車費優惠，只須付4元車資。舉例74及74S小巴全資車費為7元，使用分段優惠每程可減3元。