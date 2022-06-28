以Windows 98研發軟件運作19年　火星探測衛星更新提升工作效率 (14:30)

「火星快車」於2003年6月2日發射，內建的「火星地下和電離層探測高級雷達」（MARSIS）是基於Windows 98開發。歐洲太空總署表示，此次更新能大幅提高衛星工作效率，它會以篩選、去除不必要數據的方法，取代原本容易快速耗盡記憶體的高解析度數據蒐集方案。這次更新能讓MARSIS運作時間延長至過去的5倍，可探索火星更多地方。負責「火星快車」科學家Colin Wilson說，隨着軟件更新，MARSIS效率會顯着提升，猶如一個全新的工具。

「火星快車」在2018年先後發送回地球的5張高清照片，合併出位處火星北部低地的「科羅廖夫坑」（Korolev crater）全貌，成為在火星上發現巨大地下液態水層的關鍵。Windows 98則是於1998年由微軟發布，微軟早在2006年7月11日停止支援Windows 98。

（自由時報/The Verge/歐洲太空總署）