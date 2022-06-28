登革熱｜白紋伊蚊指數多區急升　上水、掃管笏最嚴重　馬鞍山滅蚊後仍分佈廣 (11:32)

食環署在64個地區放置白紋伊蚊誘蚊器，監察各區蚊患情況。食環署公布6月部分地區數字，差不多全部指數都上升，上水最嚴重由上月17.2%急升至55.3%，屬紫色級別，即白紋伊蚊已經非常廣泛，密度亦達2.8%屬最高紅色級別，代表放置誘蚊器位置白紋伊蚊非常多。其次是掃管笏，指數差不多是上月5倍，達41.8%。至於排第三的馬鞍山，上月指數曾超過40%，加強滅蚊後，指數稍微下降至37.5%，白紋伊蚊在當區分佈仍然廣泛。

5月的白紋伊蚊誘蚊器指數為10.5%，與去年同期相若。白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，食環署2020年起選定地點，利用誘蚊器了解白紋伊蚊情況。

6月部分地區白紋伊蚊情況（依誘蚊器指數排序首10位）

上水 55.3%（5月為17.2%）

屯門掃管笏 41.8%（5月為8.7%）

馬鞍山 37.5%（5月為42.5%）

元朗市中心 34.9%（5月為5.5%）

沙田市中心及火炭 27.4%（5月為5.7%）

筲箕灣及西灣河 26.3%（5月為34.8%）

深水灣及淺水灣 25.6%（5月為3.5%）

薄扶林 24.3%（5月為12.9%）

尖沙嘴東 24.3%（5月為8.4%）

長沙灣 24.3%（5月為8.9%）