防曬｜一文睇防曬貼士、曬傷處理方法、冰袖、太陽眼鏡注意事項 (13:05)

防曬液使用6注意──皮膚科專科醫生建議，日常可使用SPF30或以上、PA+++的防曬產品；進行戶外活動時，可使用SPF50或以上、PA+++或以上的防曬產品。每次應塗抹足夠分量的防曬霜。防曬霜塗於面部及頸部位置需要約1茶匙，軀幹前後位置需要約2茶匙，每邊上肢各需要約1茶匙，每邊下肢各需要約2茶匙。詳情：防曬、防蚊，先塗哪個？防曬乳霜、噴霧，哪個較好？身體哪些部位易忽略防曬？

防曬冰袖──近年不少人穿着防曬冰袖，清洗和晾曬冰袖有什麼要注意？詳情：冰袖趨普遍 專家提醒清洗宜忌：手洗、勿大力搓揉、勿用熱水

曬傷護理──皮膚科專科醫生提醒曬傷護理的宜忌，例如勿直接用冰敷患處、不宜敷西瓜皮、勿自行弄穿水疱等。詳情：宜敷濕毛巾搽潤膚霜 待在有冷氣或陰涼地方休息

太陽眼鏡防UV──視光師提醒，太陽眼鏡鏡片不是愈深色愈好，鏡片顏色深淺與阻隔UV功能亦非成正比，只是佩戴者看物件的舒適度會受影響，如在陽光下淺色鏡片會感到較刺眼。市民選擇太陽眼鏡時要留意「UV標籤」，以分辨鏡片阻隔UV功能是否合格。太陽眼鏡倘標明「UV400」，意指鏡片能阻隔波長400納米以下的有害光線（即能阻擋紫外線）。詳情：太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」

天文台實時紫外線指數：www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/uvinfo/uvinfo.html

防曬 其他實用資訊：

戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽

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防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

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