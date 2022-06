G7約翰遜、杜魯多開玩笑建議「除衫騷胸肌」　揶揄普京愛晒肌肉【短片】 (12:35)

以下為眾人對話:

約翰遜:穿外套?除外套?抑或我們一起除下衣服?(Jackets on? Jackets off? Can we take our clothes off? )

杜魯多:留待大合照才除吧。(Let's wait for the picture.)

約翰遜:我們要向普京展示我們比他強。(We all have to show that we're tougher than Putin.)

杜魯多:我們也可以赤裸上身騎馬。(We're going to get the bare-chested horseback riding display.)

馮德萊恩:噢,是的!騎馬最好了。(Oh yes! Horseback riding is the best.)

約翰遜:我們也要展示我們的胸肌。(We've got to show them our pecs.)

眾人拿來開玩笑的,相信是普京2009年一幀著名戶外照,相中他赤祼上身在西伯利亞山區騎馬。眾人說笑時,美國總統拜登雖然沒有加入發言,但他其後在Twitter上載一張相片,顯示眾人在會上均除下了外套,拜登更留言稱「面對面的外交是無可取代」。

(路透社/法新社)