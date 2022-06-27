G7約翰遜、杜魯多開玩笑建議「除衫騷胸肌」　揶揄普京愛晒肌肉【短片】 (12:35)

G7峰會周日（26日）在德國舉行，美英加法等領袖聚首一堂，其中一個焦點議題是應對俄羅斯入侵烏克蘭。英國首相約翰遜在眾人坐下準備展開首場會議時，開玩笑提議眾人脫下外套，向俄羅斯總統普京展示「胸肌實力」，加拿大總理杜魯多及歐盟委員會主席馮德萊恩亦笑着和議，「你一句我一句」揶揄普京愛晒肌肉，眾人不禁發笑。
以下為眾人對話：
約翰遜：穿外套？除外套？抑或我們一起除下衣服？（Jackets on？ Jackets off？ Can we take our clothes off？ ）
杜魯多：留待大合照才除吧。（Let's wait for the picture.）
約翰遜：我們要向普京展示我們比他強。（We all have to show that we're tougher than Putin.）
杜魯多：我們也可以赤裸上身騎馬。（We're going to get the bare-chested horseback riding display.）
馮德萊恩：噢，是的！騎馬最好了。（Oh yes！ Horseback riding is the best.）
約翰遜：我們也要展示我們的胸肌。（We've got to show them our pecs.）
眾人拿來開玩笑的，相信是普京2009年一幀著名戶外照，相中他赤祼上身在西伯利亞山區騎馬。眾人說笑時，美國總統拜登雖然沒有加入發言，但他其後在Twitter上載一張相片，顯示眾人在會上均除下了外套，拜登更留言稱「面對面的外交是無可取代」。