G7約翰遜、杜魯多開玩笑建議「除衫騷胸肌」　揶揄普京愛晒肌肉【短片】 (12:35)

以下為眾人對話：

約翰遜：穿外套？除外套？抑或我們一起除下衣服？（Jackets on？ Jackets off？ Can we take our clothes off？ ）

杜魯多：留待大合照才除吧。（Let's wait for the picture.）

約翰遜：我們要向普京展示我們比他強。（We all have to show that we're tougher than Putin.）

杜魯多：我們也可以赤裸上身騎馬。（We're going to get the bare-chested horseback riding display.）

馮德萊恩：噢，是的！騎馬最好了。（Oh yes！ Horseback riding is the best.）

約翰遜：我們也要展示我們的胸肌。（We've got to show them our pecs.）

眾人拿來開玩笑的，相信是普京2009年一幀著名戶外照，相中他赤祼上身在西伯利亞山區騎馬。眾人說笑時，美國總統拜登雖然沒有加入發言，但他其後在Twitter上載一張相片，顯示眾人在會上均除下了外套，拜登更留言稱「面對面的外交是無可取代」。

（路透社／法新社）