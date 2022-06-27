強制檢測｜26地點納強檢　海麗邨海明樓、屯門黃金海岸1座、中環閣麟街雪村串燒等【附名單】 (09:34)

納入強檢名單的住宅大廈包括長沙灣海麗邨海明樓、屯門黃金海岸1座、石籬二邨石歡樓、沙田帝堡城7座、筲箕灣明華大廈A座等。任何人於指明時間逗留指明地點超過兩小時，須於6月27日或28日檢測。另外香港仔中心海晶閣及鑽石山龍蟠苑龍珊閣因污水樣本檢測呈陽性，亦納入強檢名單。

至於納入強檢名單的食肆，包括中環閣麟街雪村串燒（指明時間為6月23日晚上7時至9時）、鰂魚涌康蘭居Waterfall Sports & Wellness港島東會所餐廳（6月19日至22日中午12時至下午1時）、銅鑼灣時代廣場翡翠拉麵小籠包（6月24日中午12時至12時45分）、銅鑼灣禮頓道麥奀雲吞麵世家（6月23日下午4時至4時45分）、旺角豉油街50號富達大廈大家樂（6月20日下午1時30分至3時）、旺角豉油街60至102號鴻都大廈吉野家（6月22日下午1時30分至3時）。

詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220626.pdf。

如市民在今年3月26日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

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