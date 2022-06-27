天氣｜天文台料明日酷熱　局部地區有驟雨　本周後期天氣轉壞 (20:48)

【20:45】本港地區今晚（27日）及明日（28日）天氣預測：大致天晴，明日局部地區有驟雨。最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。明日最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。展望周三部分時間有陽光及酷熱。隨後兩三日風勢逐漸增強，驟雨增多。預料南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，其強度及路徑存在變數，但受其相關的外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢逐漸增強，有狂風驟雨及雷暴。
酷熱天氣警告生效
【08:30】上午8時30分，天文台錄得29.4度，相對濕度78%，酷熱天氣警告生效。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩南至西南風。展望明日大致天晴及酷熱。本周中後期驟雨逐漸增多。
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