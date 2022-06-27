曬傷護理｜皮膚科醫生：宜敷濕毛巾搽潤膚霜　忌敷西瓜皮或直接冰敷 (10:22)

夏日進行戶外活動，若沒有做足防曬措施容易曬傷皮膚，曬傷後應如何急救或處理？皮膚科專科醫生胡惠福接受明報電子平台組訪問，稱曬傷徵狀會在日曬後4至6小時開始出現，到12至24小時後達到高峰，曬傷通常能在7天內逐漸康復。胡惠福提醒曬傷護理宜忌。
曬傷正確處理方法：
‧ 曬傷後宜在有冷氣或陰涼地方休息、用凍水沖涼及飲用充足水分為身體散熱降溫。
‧ 可輕輕扭乾濕毛巾，敷在曬傷患處5至10分鐘，每日敷3至4次，以紓緩紅腫。
‧ 經常搽溫和的潤膚霜滋潤保護皮膚，尤其曬傷後有脫皮時，每日搽約4至5次。
‧ 盡量穿著寬鬆、通風透氣的衣物，減少衣物摩擦曬傷的皮膚。
‧ 做好防曬措施，例如塗防曬霜等，避免進一步暴曬。
胡惠福表示，如果有嚴重曬傷，例如皮膚出現大範圍發炎水疱時，應盡快求醫，醫生會按病情考慮處方相關藥物；若曬傷較嚴重引致脫水，則可能需要入院。
錯誤/不建議處理曬傷方法：
‧ 避免直接用冰敷患處，應用毛巾包裹隔着冰塊，以免凍傷曬傷皮膚。
‧ 不建議敷西瓜皮，雖然西瓜皮所含水分有降溫作用，但西瓜皮的果酸成分可能會進一步刺激曬傷發炎的皮膚。
‧ 曬傷後皮膚較敏感，應避免洗澡過久、避免使用皂鹼含量較高的肥皂、避免塗抹酒精來降溫，否則會加劇皮膚乾燥敏感。
‧ 不要自行弄穿水疱，以免增加皮膚細菌感染風險。
‧ 曬傷皮膚脫皮時，切勿把皮撕掉，亦要避免使用磨砂或果酸等去角質產品，可能會令皮膚受損，增加皮膚感染風險，亦會令皮膚更敏感乾燥。
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