6月26日新冠疫情重點一覽 (19:39)

本港今日（26日）新增1917宗新型冠狀病毒個案，包括1799宗本地感染個案及118宗輸入個案。聖士提反書院增一座女生宿舍爆疫，3名學生及一名社監陽性，學生就讀4D班，該班另有一名非宿生染疫，須停面授課一周。另外，本港再多11宗疑染Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中兩名患者為屯門卓爾廣場海港酒家食客，該店累計38名食客及4名密切接觸者染疫。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
增1917陽性1799屬本地 聖士提反書院增一宿舍爆疫 屯門海港酒家、威院腫瘤科病房各多兩個案
24地點納強檢 青衣邨宜居樓、大埔廣福邨廣崇樓、機場三田製麵所等【附名單】
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．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
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