6月25日新冠疫情重點一覽 (19:51)

本港今日（25日）新增1794宗新型冠狀病毒個案，包括1680宗本地感染個案及114宗輸入個案。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，威爾斯親王醫院腫瘤科病房有一名男病人於6月22日陽性，同房另3名男病人及兩名護士其後陽性，院方正調查6宗個案的關連；屯門富泰護理安老院目前累計7名院友及5名工作人員陽性。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
增1794新冠陽性 包括1680本地個案 威院腫瘤科病房6人染疫
安定邨、德朗邨、重慶大廈、勵德邨等污水陽性 政府派快速測試包
強制檢測｜49地點納強檢 葵涌邨芊葵樓、粉嶺碧湖商場麥當勞、德福廣場元氣壽司等【附名單】
馬鞍山富寶花園第一座830人完成檢測 揭一新冠陽性、一不確定個案
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．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
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．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】