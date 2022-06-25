穴位保健‧夏天篇4｜戶外活動易現熱衰竭　中醫教按兩穴位紓緩徵狀【短片】 (11:15)

兩穴位紓緩熱衰竭

1.合谷穴

位置：食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」

功效：有開竅作用，令人清醒鎮靜，亦有助治療因熱衰竭或中暑所致的惡心胸悶。

按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

2.內關穴

位置：手掌手腕交界再向下兩寸（約3隻手指闊度）

功效：緩解暑熱徵狀，例如胸悶、惡心嘔吐、目昏，亦有鎮靜安神作用。

按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

註：上述按摩方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按摩，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。

採訪：何芍盈、陸秋燕

短片拍攝、剪接：林梓晴、陸秋燕

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