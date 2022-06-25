穴位保健‧夏天篇4｜戶外活動易現熱衰竭　中醫教按兩穴位紓緩徵狀【短片】 (11:15)

夏天在戶外活動，或者行山遠足，要小心熱衰竭。註冊中醫胡玘君表示，待在過熱的環境下太久，容易出現熱衰竭，患者雖然神志清醒，但會出現頭暈、出汗、面色蒼白、惡心嘔吐、肌肉痙攣等，而且皮膚濕冷，脈搏跳動快但微弱的徵狀。她提醒，若出現熱衰竭，應盡快將患者移至陰涼處、喝適量冷水、鬆開患者衣物，以及即時求醫。胡玘君亦教按兩個穴位紓緩熱衰竭情況。
兩穴位紓緩熱衰竭
1.合谷穴
位置：食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」
功效：有開竅作用，令人清醒鎮靜，亦有助治療因熱衰竭或中暑所致的惡心胸悶。
按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。
2.內關穴
位置：手掌手腕交界再向下兩寸（約3隻手指闊度）
功效：緩解暑熱徵狀，例如胸悶、惡心嘔吐、目昏，亦有鎮靜安神作用。
按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。
註：上述按摩方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按摩，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
採訪：何芍盈、陸秋燕
短片拍攝、剪接：林梓晴、陸秋燕
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