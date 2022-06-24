穴位保健‧夏天篇3｜心肝火盛易損陽氣　中醫教按三穴位紓緩心煩　孕婦不宜按三陰交穴【短片】 (09:10)

夏天天氣炎熱，容易心火盛。註冊中醫胡玘君稱，中醫有「心通於夏氣」之說，夏天心陽損耗大，心陰亦容易受損，導致心煩，出現疲乏、失眠、血壓上升等徵狀。胡玘君教按三個穴位，有助紓緩心煩。
三穴位紓緩心煩
1.內關穴
位置：手掌手腕交界再向下兩吋（約3隻手指的闊度）
功效：消除心煩、止嘔、鎮靜安神，亦可改善因中暑而致的目昏，以及治療胸悶和惡心。
按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。
2.神門穴
位置：腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處，當豌豆骨後方
功效：有安神寧心的作用，若睡眠質素差、易醒甚至失眠，睡前按神門穴有助提升睡眠質素。
按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。
3.三陰交穴
位置：小腿內側，足內踝尖上3吋（約4隻手指的闊度）
功效：補脾土，祛濕，有助改善周身骨痛等徵狀。留意，孕婦不宜按。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。
註：除孕婦不宜按三陰交穴外，上述按摩方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按摩，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
採訪：何芍盈、陸秋燕
短片拍攝及剪接：林梓晴、陸秋燕
穴位按摩 實用資訊：
頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 中醫教按四穴位紓緩【附按穴位置圖】
熱門HOTPICK：bit.ly/39v7Jnh