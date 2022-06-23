6月23日新冠疫情重點一覽 (21:16)

本港今日（23日）新增1650宗新型冠狀病毒個案，包括1522宗本地感染個案及128宗輸入個案。屯門卓爾廣場海港酒家爆疫，累計發現27宗個案，並涉Omicro BA.2.12.1變種病毒。另外，本港今日有3名官員新冠檢測呈陽性，分別為政制及內地事務局長曾國衞、特首辦主任陳國基，以及發展局常任秘書長（工務）劉俊傑。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
本港增1650宗新冠陽性個案 本地個案佔1522宗 屯門卓爾廣場海港酒家現27個案【短片】
港大研究發現兒童感染Omicron BA.2後死亡重症比例較流感高
屯門美樂花園第十座530人完成檢測 揭5新冠陽性、1不確定個案
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