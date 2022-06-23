【短片】新城市廣場全新戶外寵物樂園　巨型柴犬裝置遊樂設施供狗狗「放電」 (20:15)

沙田新城市廣場1樓戶外平台全新設計的「Pets Park寵物同樂園」，將於6月26日起對外開放，場地設有近3米高巨型柴犬，以及不同升級寵物遊樂設施，包括1.2米高歡跑斜台、小腳掌踏跳台、跳圈四連環、高低平衡木等，訪客可帶同愛犬打卡玩樂「放電」，同時訓練毛孩的肢體肌肉。明報電子平台組記者以1分鐘短片帶讀者率先逛寵物樂園。
另外，商場聯同本地慈善團體動物醫生（Doctor Pet），一連兩個周末（7月1日至3日、9日至10日）舉行「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，設有夏日潮服飾物市集攤位，主人可為寵物換裝扮靚影相，亦可參加DIY手作坊製作狗狗頭像「雪條」。
「Pets Park寵物同樂園」
開放日期︰6月26日起
地點︰沙田新城市廣場1期1樓戶外平台
「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」
日期：7月1日至3日、7月9日至10日
時間：12:00pm-6:00pm
地點：新城市廣場1期1樓寵物同樂園
「動物醫生考牌學前工作坊」
日期：7月2日及7月9日
時間：4:00pm-5:00pm
地點：新城市廣場1期1樓戶外平台
報名方法：The Point會員以500積分換領「動物醫生考牌學前工作坊」入場證，憑證即可參加
沙田新城市廣場 X《Peanuts》慈善義賣
日期：6月26日至7月10日（逢周六、日及公眾假期）
時間：12:00pm-6:00pm
地點：新城市廣場1期1樓戶外平台
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