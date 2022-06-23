【短片】新城市廣場全新戶外寵物樂園　巨型柴犬裝置遊樂設施供狗狗「放電」 (20:15)

沙田新城市廣場1樓戶外平台全新設計的「Pets Park寵物同樂園」，將於6月26日起對外開放，場地設有近3米高巨型柴犬，以及不同升級寵物遊樂設施，包括1.2米高歡跑斜台、小腳掌踏跳台、跳圈四連環、高低平衡木等，訪客可帶同愛犬打卡玩樂「放電」，同時訓練毛孩的肢體肌肉。明報電子平台組記者以1分鐘短片帶讀者率先逛寵物樂園。