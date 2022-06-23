消費券2022｜有市民稱八達通消費券分三期不便改用PayMe、BoC Pay　轉Tap & Go保安問題遇阻滯【附轉會資訊連結】 (18:08)

電子消費券第二階段將於8月7日起分期發放，「轉會」及新登記者今日（23日）至7月23日可登記，通過Boc Pay、PayMe、八達通、支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go（拍住賞）或WeChat Pay HK電子支付工具領取第二階段消費券金額。明報電子平台組訪問決定「轉會」的市民，何小姐及林先生稱不喜歡八達通分三期取消費券的安排，另外張小姐擬用消費券購買蘋果（Apple）產品的禮品卡，由AlipayHK轉至Tap & Go拍住賞，但登記期間，輸入保安問題遇有阻滯，令她感到有些麻煩。
受訪者何小姐（20多歲）
．八達通轉PayMe
．轉會原因：不喜歡八達通「分幾期攞消費券」，而且要滿足特定條件才能盡快拿到最後的1000元，身邊很多朋友也因同樣理由轉會。她一直有PayMe網購及過數給朋友，轉用PayMe領取消費券可作過數用。
．轉會過程：登記過程順暢，需時約5分鐘完成。更改登記時需要輸入身分證號碼及簽發日期、第一期所登記的儲值支付工具及帳戶，及後再選擇想更改的儲值支付工具，再輸入帳戶即可完成。完成更改登記後個多小時就收到手機確認短訊。
受訪者張小姐（20多歲）
．AlipayHK轉Tap & Go拍住賞
．轉會原因：想用消費券購買蘋果產品的禮品卡，待心水的蘋果產品推出後才用禮品卡買，而用Tap & Go拍住賞可以信用卡購買禮品卡。另外，平日多用海外網購，但AlipayHK主要用於本港零售店，故不太合用。
．轉會過程：登記Tap & Go帳戶後應用程式顯示「帳戶將於24小時內準備就緒」，兩個多小時後，戶口已經開啟。惟登記過程中，按系統要求輸入保安問題，即是去年申請電子消費券的電話號碼最後4個數字，遂按要求輸入號碼，但系統顯示輸入錯誤，而該電話號碼從去年以來一直能接收消費券相關短訊，令人不解，最後只能額外填寫一份「電子申請表格」解決問題，須提供個人資料及上傳身分證相片，過程有點麻煩。本報正向消費券計劃及Tap & Go查詢。
受訪者林先生（20多歲）
．八達通轉去BoC Pay
．轉會原因：八達通分三期派消費券「好唔方便」，每次最多得2000元，「唔夠平日消費」。本身有用BoC Pay，所以選擇這，「轉會優惠唔係最大考慮」。
．轉會過程：順利，因BoC Pay有連結直接連到消費券網站，輸入個人資料、八達通資料及轉會號碼後便完成登記。
第二階段5000元消費券，支付寶香港、BoC Pay、PayMe、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK分兩期（分別2000元及3000元）領取，八達通則分三期（分別是兩期2000元及一期1000元）。
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