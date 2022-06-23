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消費券2022｜轉會登記、新登記今日開始　一文集齊實用＋獎賞優惠資訊連結 (08:33)

電子消費券第二階段將於8月7日起分期發放，「轉會」及新登記者今日（23日）至7月23日可登記，通過Boc PayPayMe八達通支付寶香港AlipayHK）、Tap & Go拍住賞）或WeChat Pay HK電子支付工具領取第二階段消費券金額。本文集齊登記詳情，以及各電子支付工具獎賞優惠詳情實用連結如下：

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