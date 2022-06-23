消費券2022｜轉會登記、新登記今日開始　一文集齊實用＋獎賞優惠資訊連結 (08:33)

電子消費券第二階段將於8月7日起分期發放，「轉會」及新登記者今日（23日）至7月23日可登記，通過Boc Pay、PayMe、八達通、支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go（拍住賞）或WeChat Pay HK電子支付工具領取第二階段消費券金額。本文集齊登記詳情，以及各電子支付工具獎賞優惠詳情實用連結如下：
「轉會」者需要在打算轉投的電子支付工具開立帳戶，取得用於消費券計劃的特定識別號碼，並透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親往任何一間臨時服務中心，透過電子登記平台遞交申請，遞交申請後約1星期內會收到申請結果短訊通知。【轉會者限換支付工具一次】
各電子支付工具優惠／Ｑ＆Ａ：
八達通｜儲印花最高獲200元現金獎賞 轉會及新登記額外賺30元迎新獎賞
八達通領5000元消費券分3期 新登記者分4期取1萬元消費券
PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK獎賞一覽【附連結】
PayMe、Tap＆Go、支付寶、BoC Pay、WeChat Pay領5000元消費券分兩期 新登記者分3期取1萬元消費券
第二階段8月7日起發放 「轉會」6月23日起登記【附領消費券資格】
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