穴位保健‧夏天篇1｜出汗多易傷心　中醫教按兩穴位助止汗【短片示範】 (11:23)

兩穴位紓緩出汗過多

1. 大陵穴

位置：手掌與手腕交界處的橫紋中點

功效：有清心除煩的功效，進而達到止汗及斂汗效果。

按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

2. 行間穴

位置：腳背大拇趾和第二趾之間邊緣的凹陷處

功效：行間穴是肝經上的第一個穴位，肝經的水濕風氣由此順傳。按行間穴能去除肝經之火，清熱瀉火，而且止汗效果佳。

按法：行間穴穴位較細，可用已用盡墨水的原子筆輔助，以適當力度按壓，集中力更好，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。

註：上述按穴方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按穴，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。

採訪：何芍盈、陸秋燕

短片拍攝及剪接：林梓晴

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