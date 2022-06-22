穴位保健‧夏天篇1｜出汗多易傷心　中醫教按兩穴位助止汗【短片示範】 (11:23)

夏天經常出汗，出汗多對身體好？註冊中醫胡玘君表示，中醫認為夏天適宜養心，加上「汗血同源」，汗為心之液，若大量出汗，心容易受傷害，出現心悸等徵狀。胡玘君提醒，夏天要避免大汗淋漓，出汗後亦應立即抹身及換衣服，否則人體可能被風濕邪侵入，導致感冒。胡玘君教路，按摩兩穴位有助減少出汗。
兩穴位紓緩出汗過多
1. 大陵穴
位置：手掌與手腕交界處的橫紋中點
功效：有清心除煩的功效，進而達到止汗及斂汗效果。
按法：用手指或已用盡墨水的原子筆輔助，以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。
2. 行間穴
位置：腳背大拇趾和第二趾之間邊緣的凹陷處
功效：行間穴是肝經上的第一個穴位，肝經的水濕風氣由此順傳。按行間穴能去除肝經之火，清熱瀉火，而且止汗效果佳。
按法：行間穴穴位較細，可用已用盡墨水的原子筆輔助，以適當力度按壓，集中力更好，按至產生痠脹感即可，每次可按2至3分鐘。
註：上述按穴方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按穴，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
採訪：何芍盈、陸秋燕
短片拍攝及剪接：林梓晴
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頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 中醫教按四穴位紓緩【附按穴位置圖】
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