消費券2022｜第二階段周四起登記　轉會者限換支付工具一次【附實用連結、短片】 (07:56)

． 不「轉會」的現有登記人

現有登記人如無意轉用其他支付工具領取消費券，毋須辦理任何手續，即可領第二階段5000元消費券。

政府會利用現有登記人的登記紀錄作資格審核，有關市民會在登記期完結（即7月23日）後約1星期內，收到其資格審核結果的短訊通知。市民有可能被隨機揀選作進一步審查是否符合計劃下有關永久離港的資格準則。被揀選的市民收到政府委聘的承辦商德勤·關黃陳方會計師行所發的短訊通知後，須按要求提供文件證明其符合資格。

． 「轉會」的現有登記人

現有消費券用戶如選擇「轉會」，須於6月23日至7月23日再登記，以更改領取消費券的支付工具。

轉會者需要在打算轉投的支付工具開立帳戶，取得用於消費券計劃的特定識別號碼，並透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨任何一間臨時服務中心，透過電子登記平台遞交申請，遞交申請後約1星期內會收到申請結果的短訊通知。

市民須留意，一般情況下只可更改與儲值支付工具相關的登記紀錄一次。成功更改登記紀錄後再遞交的更改申請，將被視為重複申請，不會獲進一步處理。每個儲值支付工具帳戶只可在2022年消費券計劃下登記一次。

到臨時服務中心更改支付工具或登記紀錄所需文件/資料

．新登記者

以往未登記過領取消費券的合資格市民，可於6月23日至7月23日透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨臨時服務中心辦理登記。

每個支付工具帳戶只可在第二階段消費券登記一次，登記成功後不能更改支付工具及帳戶。

有關領取消費券的詳細資格準則及內容，可瀏覽消費券計劃網站。如何登記或更改消費券登記紀錄，可觀看以下政府新聞處短片。

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