涉利用非洲兒童拍攝侮辱非裔人士影片網上出售　中國公民被捕【短片連結】 (13:43)

中國公民盧克(Lu Ke)被指在馬拉維一座村莊,在一群非洲孩子不明白意思的情況下,要求他們用中文說出侮辱非裔字眼,並拍攝成影片。在影片中,一群非洲兒童用中文一起喊:「我是黑鬼,智商低。」事後盧克將影片在中國社交媒體上出售,英國廣播公司(BBC)上周揭發事件。

中國駐馬拉維大使館發聲明,譴責涉事公民犯下種族歧視行為,說:「中國政府對種族歧視零容忍」。大使館將與馬拉維方面密切合作,確保這個令人遺憾的問題得到妥善解決。

African Children taught to say in #Chinese Mandarin:



“I am a black monster. I have a low IQ.”



(我是黑鬼,智商地) pic.twitter.com/2b6N2xnbfJ— Arslan Hidayat.ئارسلان ھىدايەت (@arslan_hidayat) February 13, 2020