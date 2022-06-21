涉利用非洲兒童拍攝侮辱非裔人士影片網上出售　中國公民被捕【短片連結】 (13:43)

非洲馬拉維移民官員周一（20日）表示，一名中國公民涉因拍攝非洲兒童喊出種族歧視、侮辱非裔人士的字眼「我是黑鬼，智商低」等口號的影片，在馬拉維被通緝，並在鄰國贊比亞被捕。
中國公民盧克（Lu Ke）被指在馬拉維一座村莊，在一群非洲孩子不明白意思的情況下，要求他們用中文說出侮辱非裔字眼，並拍攝成影片。在影片中，一群非洲兒童用中文一起喊：「我是黑鬼，智商低。」事後盧克將影片在中國社交媒體上出售，英國廣播公司（BBC）上周揭發事件。
中國駐馬拉維大使館發聲明，譴責涉事公民犯下種族歧視行為，說：「中國政府對種族歧視零容忍」。大使館將與馬拉維方面密切合作，確保這個令人遺憾的問題得到妥善解決。
（法新社/中央社/BBC）
African Children taught to say in #Chinese Mandarin:
“I am a black monster. I have a low IQ.”
(我是黑鬼，智商地) pic.twitter.com/2b6N2xnbfJ— Arslan Hidayat.ئارسلان ھىدايەت (@arslan_hidayat) February 13, 2020