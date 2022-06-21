珍寶海鮮舫南海沉沒　網民嘆一去不返感唏噓【多圖回顧珍寶海鮮舫】 (10:36)

珍寶海鮮舫上周二（14日）啟航離開香港，至前日（19日），在南海西沙群島附近水域遇風浪，船身入水後沉沒。消息來得突然，港人大嘆可惜不捨，不少網民形容珍寶海鮮舫「一去不返」，深感唏噓；另有網民以各種方式「悼念」陪伴港人逾40年的珍寶海鮮舫。