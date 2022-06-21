珍寶海鮮舫南海沉沒　網民嘆一去不返感唏噓【多圖回顧珍寶海鮮舫】 (10:36)

珍寶海鮮舫上周二（14日）啟航離開香港，至前日（19日），在南海西沙群島附近水域遇風浪，船身入水後沉沒。消息來得突然，港人大嘆可惜不捨，不少網民形容珍寶海鮮舫「一去不返」，深感唏噓；另有網民以各種方式「悼念」陪伴港人逾40年的珍寶海鮮舫。
有網民就關注當日南海附近天氣，又翻查天文台的資料，珍寶海鮮舫沉沒時南海周邊天氣狀況不算太差。另有網民質疑，若天氣不穩為何仍然繼續航程，導致沉船結果。
珍寶海鮮舫的持有人「香港仔飲食集團」上月30日公布移走該船，至本月14日珍寶海鮮舫正式移離，告別香港，豈料周日卻沉沒南海，前後歷時僅20日，難怪港人深感唏噓。
回顧珍寶海鮮舫
．1960年代開始籌建
．1971年原定11月開業，惟開業前數天發生大火，嚴重焚毁
．經重建後，1976年10月正式落成及開業
．2003年，珍寶海鮮舫和太白海鮮舫重新整修
．2013年起開始入不敷支
．2020年停業。政府提出活化珍寶海鮮舫，業主願意無償捐贈，海洋公園負責統籌
珍寶海鮮舫下月離港覓出路 政府曾倡捐海洋公園納「躍動港島南」計劃惟無人接手
．2022年5月30日，香港仔飲食集團宣布珍寶海鮮航將移離香港
無人接手 珍寶海鮮舫下月移離香港
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．2022年6月14日，珍寶海鮮舫被移離香港仔
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．2022年6月19日，珍寶海鮮舫南海西沙附近水域沉沒