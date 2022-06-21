消費券2022．八達通｜用戶要否重新登記？　疑惑逐項解答【附實用連結】 (09:15)

毋須重新登記的情況

．現有用繼續選用八達通領取第二階段消費券

．如原本領券的實體八達通卡已轉移至手機八達通卡，毋須再次登記，八達通公司會安排更改消費券計劃登記紀錄

．如原本領券的手機八達通卡Smart Octopus in Samsung Pay已轉移至新三星手機，毋須再次登記，八達通公司會安排更改消費券計劃登記紀錄

需重新登記的情況

．若想轉用樂悠咭領取第二階段消費券，現階段毋須登記或更改，7月7日起可於八達通服務站使用「易轉服務」，將原本八達通卡上的八達通服務（包括消費券登記紀錄、消費紀錄等）轉移到樂悠咭，舊八達通卡將被註銷。

如想保留舊八達通卡，可到政府消費券登記網站，登記以樂悠咭領取第二階段消費券。

．若想轉用其他八達通卡收取第二階段消費券，須於6月23日至7月23日期間到政府消費券登記網站登記，並以政府發出的確認短訊為準

．若原本領取消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，可經政府消費券網站「更改八達通卡」頁面，更改八達通卡登記紀錄，以另一張八達通卡領取第二階段消費券，須留意舊的八達通卡將會被註銷。更新需要準備身分證號碼、新八達通卡號碼及2021年消費券計劃登記參考編號。

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