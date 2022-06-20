消費券2022｜PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK獎賞一覽【附連結】 (10:02)

BoC Pay

．成功登記領取消費券的新用戶，可獲100元「轉會現金賞」，現金回贈將於推廣期完結後兩個月內添加至消費券帳戶內。

．由即日起至6月30日，新用戶下載及以BoC Pay綁定帳戶或中銀銀聯信用卡，可額外獲68元電子商戶優惠券迎新獎賞，包括百佳超級市場20元優惠券兩張及28元優惠券1張。

BoC Pay消費券獎賞詳情

PayMe

．新登記消費券用戶可獲取25元折扣優惠券1張。

．新用戶將自動參加大抽獎，有機會贏取1部Tesla Model 3。

PayMe消費券獎賞詳情

WeChat Pay HK

．即日起至8月6日，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲30元加碼消費券及1次抽獎機會。

．用戶成功登記WeChat Pay HK領取第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會，最高可抽88元加碼消費券。

WeChat Pay HK facebook消費券獎賞詳情

AlipayHK

．轉會及新用戶可獲最多210元AlipayHK禮券，包括：

─「勁賞搶」，6月20日至29日期間於指定「品牌Channels」定時開搶，每日可搶高達20元AlipayHK禮券，最多可搶200元禮券

─「關注有禮」，關注3個或以上「品牌Channels」可獲10元AlipayHK禮券

．成功登記AlipayHK領消費券將自動參加抽獎，有機會獲限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022」演唱會VIP門票及後台見面合照。

AlipayHK facebook消費券獎賞詳情

Tap & Go拍住賞

．現有及新用戶可獲「Tap & Go拍住賞 X Edan」限定csl 5G體驗包，內附5G本地流動數據SIM卡一張、無限免費本地通話分鐘等。合資格用戶可到Tap & Go「拍住賞」網站登記填寫表格領取，名額10萬份，先到先得。

．現有及新用戶成功推薦3名親友首次登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得。

Tap & Go「拍住賞」消費券獎賞詳情

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