揀新鮮牛油果3注意　果商提醒：外皮多黑點、果蒂脫落存放較久【附牛油果保存貼士】 (11:14)

牛油果營養豐富，食用方便。如何挑選新鮮牛油果？怎樣分辨牛油果是否已熟？「林記水果」檔主林先生接受明報電子平台組訪問稱，本港市面售賣的牛油果大部分為Hass品種，會隨成熟程度由青綠變為黑色，當果皮全黑時就可以食用。除了看果皮色澤，部分不會變色的品種例如Shepard和GMax，可輕輕摸牛油果下方「較肥」的位置，摸上手有少少「腍」，再放一日即可食用。留意選購時避免太大力，以免按壞牛油果。至於選購新鮮牛油果，林先生教路可以留意果蒂及外皮。
◼揀新鮮牛油果要睇果蒂、果皮：
‧ 新鮮牛油果果蒂呈綠色、結實，存放較久牛油果的果蒂或會脫落
‧ 避選外皮佈滿大量黑點的牛油果
‧ 避選果蒂邊緣果肉凹陷的牛油果
◼保存牛油果貼士：
‧ 如非即食最好買全青未熟的牛油果，室溫下可存放3至4日，雪櫃可存放約一星期
‧ 牛油果包裹報紙或布，再放入雪櫃，保存期可延長多3至4日
‧ 忌溫度變化，一時凍一時熱
‧ 忌放入保鮮袋，以免焗壞牛油果
‧ 蘋果、鳳梨和香蕉會催熟水果，應避免與牛油果一同存放
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