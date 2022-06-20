揀新鮮牛油果3注意　果商提醒：外皮多黑點、果蒂脫落存放較久【附牛油果保存貼士】 (11:14)

◼揀新鮮牛油果要睇果蒂、果皮：

‧ 新鮮牛油果果蒂呈綠色、結實，存放較久牛油果的果蒂或會脫落

‧ 避選外皮佈滿大量黑點的牛油果

‧ 避選果蒂邊緣果肉凹陷的牛油果

◼保存牛油果貼士：

‧ 如非即食最好買全青未熟的牛油果，室溫下可存放3至4日，雪櫃可存放約一星期

‧ 牛油果包裹報紙或布，再放入雪櫃，保存期可延長多3至4日

‧ 忌溫度變化，一時凍一時熱

‧ 忌放入保鮮袋，以免焗壞牛油果

‧ 蘋果、鳳梨和香蕉會催熟水果，應避免與牛油果一同存放

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