消費券2022．八達通｜儲印花最高獲200元現金獎賞　轉會及新登記額外賺30元迎新獎賞 (13:15)

「易用易賞」最高獲200元現金獎賞

（現有或新登記領券用戶適用，推廣期：8月7日至9月30日）

．推廣期內，使用已登記消費券的八達通卡，單次消費滿200元或以上（不包括公共交通及泊車消費），可獲印花1個；首100萬名集齊8個印花的用戶，可賺50元八達通增值額獎賞，先到先得

．首100萬名集齊12個印花的用戶，可賺150元八達通增值額獎賞，先到先得

．現有用戶若第二階段繼續選用八達通領券，將率先獲贈5個印花

新登記領券用戶率先賺30元迎新獎賞

（推廣期：2022年6月23日至7月26日上午10時）

．推廣期內首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該卡登記入八達通App，可賺30元八達通增值額獎賞，不設限額

八達通消費券獎賞詳情

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