6月19日新冠疫情重點一覽 (20:25)

本港今日（19日）新增1276宗新型冠狀病毒個案，包括1161宗本地感染個案及115宗輸入個案。再多3間院舍發現感染個案；警察群組個案累計增至23宗。本港過去數周有約250宗BA.2.12.1個案，其中80宗找不到源頭，分散全港各區。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增1276宗陽性包括本地1161宗 增3院舍錄個案 警群組多一人染疫
短片｜歐家榮：過去數周80宗BA.2.12.1源頭未明分散全港 新個案住將軍澳新都城二期6座、元朗PARK YOHO Genova
●社區情況
●強制檢測
28地點納強檢 黃大仙富臨皇宮、apm潮館、油麗邨仁麗樓等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】