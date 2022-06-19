第六屆政府班子．短片｜候任律政司長林定國：維護國安是最基礎任務　「絕不害怕制裁」 (19:25)

問：如何形容香港法治？是否仍認為「一地兩檢」破壞《基本法》？

林定國：我對香港的法治非常有信心，國際間評論香港法治水平一直處於好前列的位置，比好多實行普通法的國家相若或領先，客觀上香港享有好高度的法治。至於國安法，維護國家安全是香港在憲法之下、《基本法》之下，必要履行最基礎的任務，也是令一國兩制行穩致遠的先決條件。

一地兩檢是一個嶄新安排，涉及兩個制度下法律銜接的問題，大家有不同看法和關注非常自然，而事實證明這個安排不單止合法，亦是最符合香港整體利益。

問：現行有什麼機制或方法防止外國對本港法官或官員進行制裁？

林定國：對任何沒道理和沒合理原因的政治手段，採取堅決態度，不會屈服於這些手段之下。至少對我個人來說，「我是絕對不會害怕這些事情」。

問：國安法下的控告數字是否工作的KPI（關鍵績效指標）？

林定國：檢控責任按《基本法》是律政司必須肩負的憲法責任，而檢控只有幾個考慮因素，包括證據、法律、相關檢控指引，沒其他考慮因素。

問：你對平反六四社會訴求或悼念六四的行為有什麼看法？與副司長如何分工？

林定國：對六四事件，我是不會評論。

至於分工問題，我與Horace（律政司副司長張國鈞）已有基本構思，但我們需待正式開展工作後，與參與各方工作的律政司同事商量如何最有效分工，承諾必定有清晰分工，增加效率，以達到設立副司長目的。

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