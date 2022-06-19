第六屆政府局長簡歷｜61歲盧寵茂任醫務衛生局長　51歲麥美娟掌民政及青年事務局 (13:13)

第六屆政府增設文化體育及旅遊局，將運輸及房屋局分拆為房屋局和運輸及物流局。食衛局、環境局、創科局和民政局亦有改組或改名，分別為醫務衛生局、環境及生態局、創新科技及工業局和民政及青年事務局。中央人民政府今日（19日）任命第六屆香港特別行政區政府的主要官員，以下是部分候任局長簡歷︰
醫務衛生局長盧寵茂
．61歲
．國際知名肝膽外科及肝移植專家
．現為香港大學深圳醫院院長，以及香港瑪麗醫院肝臟移植中心主任
民政及青年事務局長麥美娟
．51歲
．曾任六屆葵青區區議員
．自2012年起擔任立法會議員，現時為香港工聯會副會長
環境及生態局長謝展寰
．64歲
．自2017年起出任環境局副局長至今
運輸及物流局長林世雄
．60歲
．於2021年退休前為發展局常任秘書長
．於1986年加入政府，任職助理工程師，2009年升任總工程師，2014年晉升為首席政府工程師
房屋局長何永賢
．57歲
．自2020年起出任建築署長至今
創新科技及工業局長孫東
．55歲
．北京長大，於1994年到香港攻讀博士學位，隨後到海外深造，2000年返港創辦高新科技公司並在香港城巿大學擔任教授
．自2022年起擔任立法會議員
文化體育及旅遊局長楊潤雄
．59歲
．自2017年起出任教育局長至今
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