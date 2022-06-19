第六屆政府局長簡歷｜61歲盧寵茂任醫務衛生局長　51歲麥美娟掌民政及青年事務局 (13:13)

第六屆政府增設文化體育及旅遊局，將運輸及房屋局分拆為房屋局和運輸及物流局。食衛局、環境局、創科局和民政局亦有改組或改名，分別為醫務衛生局、環境及生態局、創新科技及工業局和民政及青年事務局。中央人民政府今日（19日）任命第六屆香港特別行政區政府的主要官員，以下是部分候任局長簡歷︰