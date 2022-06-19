第六屆政府司長副司長簡歷｜63歲陳國基任政務司長　副司長卓永興督察出身　民建聯副主席張國鈞任律政司副司長 (12:40)

政務司長陳國基

．63歲

．自2017年起出任特首辦公室主任至今

．於1982年加入前人民入境事務處（1997年改稱為入境事務處）任職助理入境事務主任，於2007年晉升入境事務處助理處長，2010年晉升入境事務處副處長，並於2011年至2016年出任入境事務處長

政務司副司長卓永興

．63歲

．於1981年獲委任為警務督察，1984年轉職政務職系，於2017年晉升為首長級甲一級政務官

．2014年出任律政司政務專員，2015年出任創新及科技局常任秘書長

．2019年退休後，先後出任政務主任遴選委員會主席、對話辦公室主任、新型冠狀病毒疫苗接種計劃主任，以及財政司長私人辦公室顧問

財政司長陳茂波

．67歲

．自2017年起出任財政司長至今

．於2008年當選立法會功能界別會計界議員

．在2012年至2017年期間出任發展局長

財政司副司長黃偉綸

．59歲

．2017年起出任發展局長至今

．於1985年加入政府，任職政務職系，並於2017年晉升首長級甲一級政務官

律政司長林定國

．54歲

．加入政府前是私人執業資深大律師，專注於一般民商事訴訟，並已通過粵港澳大灣區律師執業考試

．曾任香港大律師公會副主席（2014年至2017年）及主席（2017年至2018年）

律政司副司長張國鈞

．47歲

．是香港執業律師

．現為立法會議員及行政會議成員，亦是民建聯副主席