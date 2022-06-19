強制檢測｜28地點納強檢　黃大仙富臨皇宮、apm潮館、油麗邨仁麗樓等【附名單】 (11:45)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月19日或20日檢測：

．深水埗南昌薈1樓F102號舖半島漁港（6月13日下午2時至3時）

．黃大仙龍翔道120號新光中心3樓富臨皇宮（6月14日晚上7時至8時）

．天水圍新北江商場1期1樓C41D號舖將軍麵館（6月15日下午4時至5時）

．屯門石排頭路5號偉昌工業中心地下C舖澳門荷蘭園（6月14日上午7時至9時或下午5時至5時30分；6月15日上午7時至8時）

．深水埗北河街118號地下公和荳品廠（6月13日下午1時至5時）

．觀塘創紀之城5期apm第5層L5-1號舖潮館（6月12日下午2時30分至4時）

納入強檢名單的住宅大廈包括油塘油麗邨仁麗樓、沙田禾輋邨協和樓、長沙灣碧海藍天6座、屯門南浪海灣1座等，詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220618.pdf。

另外，當局發現馬鞍山耀安邨耀頌樓的污水樣本檢測呈陽性，任何人於6月12日至18日曾逗留上述地點逾兩小時，須於6月19日或20日檢測。

如市民在今年3月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

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