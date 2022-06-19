熱點

強制檢測｜28地點納強檢　黃大仙富臨皇宮、apm潮館、油麗邨仁麗樓等【附名單】 (11:45)

政府昨（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處28個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月19日或20日檢測：

．深水埗南昌薈1樓F102號舖半島漁港（6月13日下午2時至3時）

．黃大仙龍翔道120號新光中心3樓富臨皇宮（6月14日晚上7時至8時）

．天水圍新北江商場1期1樓C41D號舖將軍麵館（6月15日下午4時至5時）

．屯門石排頭路5號偉昌工業中心地下C舖澳門荷蘭園（6月14日上午7時至9時或下午5時至5時30分；6月15日上午7時至8時）

．深水埗北河街118號地下公和荳品廠（6月13日下午1時至5時）

．觀塘創紀之城5期apm第5層L5-1號舖潮館（6月12日下午2時30分至4時）

納入強檢名單的住宅大廈包括油塘油麗邨仁麗樓沙田禾輋邨協和樓長沙灣碧海藍天6座屯門南浪海灣1座等，詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220618.pdf

另外，當局發現馬鞍山耀安邨耀頌樓的污水樣本檢測呈陽性，任何人於6月12日至18日曾逗留上述地點逾兩小時，須於6月19日或20日檢測。

如市民在今年3月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。 

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

相關字詞﹕強制檢測 新冠疫情 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 編輯推介

上 / 下一篇新聞