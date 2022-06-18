6月18日新冠疫情重點一覽 (19:46)

本港今日（18日）新增1276宗新型冠狀病毒個案，包括1160宗本地感染個案及116宗輸入個案。警察行動部感染群組個案增至22宗。近兩周54%個案為較年輕的20至49歲患者，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，相信是因社交距離措施放寬，市民外出活動增加令社區傳播增加，當中以年輕人較受影響。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增1276陽性 1160宗屬本地個案 警察行動部群組增至22個案
短片：近兩周逾半新冠個案涉較年輕患者 歐家榮稱因年輕市民外出增多
●疫苗接種
外國研究：首兩針復必泰隔8周接種 心肌炎風險較隔不足30日低88% 中和抗體增
●社區情況
污水陽性地點｜博康邨、沙角邨、慈樂邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 屯門V city老虎冰室、上水龍宴酒家及百份百餐廳、長沙灣盈暉海鮮酒家等【附名單】
●圍封強檢
上水清河邨清頌樓1490人完成檢測 揭3新冠陽性和2不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】