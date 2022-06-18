新冠疫苗｜外國研究：首兩針復必泰隔8周接種　心肌炎風險較隔不足30日低88%　中和抗體增 (12:22)

其中一份加拿大研究，使用2020年12月至去年9月期間18至24歲男性接種新冠疫苗數據，得出結論認為12歲或以上的人打兩針間距愈長，心肌炎風險愈小，尤其是年輕人：

首兩針間距／接種人數／心肌炎個案／比例

少於30日／2.1萬／2宗／0.009452%

31至55日／12萬／8宗／0.006439%

超過56日／9萬／1宗／0.0011%

至於英國的研究就分析589個已接種兩劑新冠疫苗者的抗體水平，發現相隔6至14星期打首兩針復必泰的人，中和抗體比只相隔3至4星期的人高。

根據政府數字，昨政府延長復必泰首兩針接種間距當日，673萬（92.5%）人口已接種首劑復必泰或科興新冠疫苗，640萬人口（88.1%）已打第二針。世界衛生組織今年1月已建議，接種首兩針復必泰之間應相隔4至8星期，以8星期較佳。

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