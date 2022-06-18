強制檢測｜40地點納強檢　屯門V city老虎冰室、上水龍宴酒家及百份百餐廳、長沙灣盈暉海鮮酒家等【附名單】 (09:15)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月18日或19日檢測：

．老虎冰室—屯門V city 1樓L1-11號舖（6月9日中午12時至下午1時；6月13日上午11時至中午12時）

．百份百餐廳—上水寶石湖邨碧玉樓地下3號舖（6月12日上午9時15分至11時15分）

．龍宴酒家—上水彩園邨彩園廣場4樓R401號舖（6月12日上午8時至8時30分）

．UCC Vienna Café—紅磡海逸坊高層地面UG26-28號舖（6月12日晚上7時45分至8時45分）

．盈暉海鮮酒家—長沙灣長沙灣廣場2樓210舖（6月12日中午12時至下午2時）

．Wildfire Pizzabar—尖沙嘴星光大道（6月11日下午12時15分至1時30分）

．功夫點心—元朗又新街56號置富中心地下6-7號舖（6月12日下午12時30分至1時30分）

．德福海鮮酒家—元朗洪水橋洪堤路8號雅珊園商場地下14號舖（6月12日晚上6時至7時）

．新志興至尊燒鵝大王—牛池灣龍池徑60號A地下（6月13日上午11時45分至中午12時30分）

．何文田工地—何文田佛光街與常樂街交界處（6月8日至6月13日逗留逾一小時）

納入強檢名單的住宅大廈包括柴灣藍灣半島8座、上水彩園邨彩華樓、荃灣綠楊新邨M座、大角嘴港灣豪庭2座等，詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220617.pdf。

如市民在今年3月17日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY