6月17日新冠疫情重點一覽 (20:25)

本港今日（17日）新增1145宗新型冠狀病毒個案，包括1014宗本地感染個案及131宗輸入個案。因應新冠疫情有上升趨勢，政府要求學生每日快測至本學年8月結束為止。另外，18至59歲市民接種首劑與第二劑復必泰疫苗的間距由3周延長至8周。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增1145宗新冠陽性個案 1014宗屬本地個案 4院舍有職員染疫
●防疫措施
學生快測安排延至8月學年結束 院舍員工須打三針每日快測 林鄭月娥籲減宴會跨家庭聚會
●隔離檢疫
第八輪檢疫酒店名單公布 62間酒店提供2.3萬房間【附連結】
●疫苗接種
聯合科學委員會倡18至59歲成人接種兩劑復必泰間距延長至8周 不建議大規模接種猴痘疫苗
●社區情況
●強制檢測
33地點納強檢 又一城無印良品、黃金海岸酒店聆渢咖啡廳及沙嗲軒等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】