強制檢測｜33地點納強檢　又一城無印良品、黃金海岸酒店聆渢咖啡廳及沙嗲軒等【附名單】 (09:40)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月17日或18日檢測：

．觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B01號舖三小漁（6月12日下午6時15分至7時45分）

．九龍灣德福廣場一期1樓F28號舖敏華冰廳（6月9日晚上7時至7時半）

．九龍塘又一城LG1層LG1-30號舖無印良品（6月11日下午12時半至1時半）

．旺角新世紀廣場MTR層16號舖Häagen-Dazs（6月12日下午5時15分至6時15分）

．屯門香港黃金海岸酒店低層地下聆渢咖啡廳（6月11日上午9時至10時）

．屯門香港黃金海岸酒店大堂沙嗲軒（6月10日晚上8時30分至10時30分）

．尖沙嘴海港城海運大廈2樓OT260-263號舖金不換泰國餐廳（6月10日中午12時至下午2時）

納入強檢名單的住宅大廈包括沙田帝堡城1座、上水寶石湖邨碧玉樓、尖沙嘴漾日居6座、擎天半島6座、粉嶺祥華邨祥德樓等，詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220616.pdf。

如市民在今年3月16日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

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