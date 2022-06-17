4郊野公園推無障礙路線：大潭郊野公園、城門郊野公園、香港仔郊野公園、大欖郊野公園【附路線連結】 (09:47)

行山郊遊是熱門的戶外活動，漁農自然護理署「香港郊野公園facebook」專頁介紹，漁護署聯同記錄本地行山徑的手機應用程式TrailWatch、行山資訊網站「綠洲Oasistrek」及非政府組織Wheel Power Challenge，規劃4條郊野公園無障礙路線，令使用輪椅的人都可以到郊外舒展身心和體驗大自然。
4條郊野公園無障礙路線包括大潭郊野公園（大潭篤水塘）、城門郊野公園（白千層林）、香港仔郊野公園（香港仔上水塘），以及大欖郊野公園（清潭上灌溉水塘），詳細資訊可瀏覽郊野樂行網站（www.hiking.gov.hk），備有交通、無障礙支援設施、洗手間、景點等資訊，輪椅使用者與同行者可以計劃適合自己的行程，一同漫遊郊野。
4條郊野公園無障礙路線詳情
城門郊野公園（白千層林）無障礙路線：bit.ly/3xtSnHZ
大潭郊野公園（大潭篤水塘）無障礙路線：bit.ly/3zvU9Lk
香港仔郊野公園（香港仔上水塘）無障礙路線：bit.ly/3Hloe1W
大欖郊野公園（清潭上灌溉水塘）無障礙路線：bit.ly/3xLYjxc
行山 實用資訊：
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom