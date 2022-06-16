「仲夏．維港」海濱小天地1分鐘短片率先看　小朋友灣仔海旁「自駕遊」　租遙控模型巴士嘗駕車樂 (21:50)

重點活動一覽：

●夏日海濱小天地藝術裝置：

本地插畫師Chocolate Rain、菠蘿油妹妹、Messy Desk及癲噹等創作不同主題的藝術裝置，坐落於6個不同海濱地點等待發掘。活動網頁

日期：6月17日起陸續開放至8月11日

地點：

．灣仔HarbourChill 海濱休閒站（仲夏熱氣球大冒險）

．灣仔水上運動及康樂主題區（趣味西部小鎮）

．灣仔海濱長廊（炎夏沙灘樂）

．卑路乍灣海濱長廊（夏日森林之舞）

．炮台山東岸公園主題區（夏日納涼煙花匯演）

．荃灣海濱長廊（癲噹海濱水上嘉年華）

●維港兒童自駕遊：

小朋友可在由灣仔舊巴士總站改造而成的賽車道體驗駕駛樂趣。活動及預約網頁

日期：7月3日開始，暫定試行3個月

地點：灣仔碼頭旁原有的臨時巴士總站

*7月中將推出成人賽車體驗，活動日期稍後公布

●模型巴海濱馬拉松：

1:14遙控模型巴士6月25日由炮台山「東岸公園主題區」起步，沿海濱長廊駛到西區副食品市場。市民稍後更可租用遙控模型巴士玩耍，一試駕駛迷你版經典型號退役巴士。

遙控模型巴士租用日期：7月中起

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