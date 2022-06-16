「仲夏．維港」海濱小天地1分鐘短片率先看　小朋友灣仔海旁「自駕遊」　租遙控模型巴士嘗駕車樂 (21:50)

「仲夏．維港」主題活動於今個夏天在港島和荃灣的海濱場地推出。明報電子平台組周四（16日）來到灣仔渡輪碼頭的Harbour Chill海濱休閒站，率先以短片帶大家預覽精彩活動。現場有9米高熱氣球、螺旋槳飛機及可愛動物裝置供拍照留念。稍後開放的「自駕遊」遊樂設施讓小朋友體驗駕駛樂趣，市民亦能租用比例1:14遙控模型雙層巴士在海濱長廊奔馳。
重點活動一覽：
●夏日海濱小天地藝術裝置：
本地插畫師Chocolate Rain、菠蘿油妹妹、Messy Desk及癲噹等創作不同主題的藝術裝置，坐落於6個不同海濱地點等待發掘。活動網頁
日期：6月17日起陸續開放至8月11日
地點：
．灣仔HarbourChill 海濱休閒站（仲夏熱氣球大冒險）
．灣仔水上運動及康樂主題區（趣味西部小鎮）
．灣仔海濱長廊（炎夏沙灘樂）
．卑路乍灣海濱長廊（夏日森林之舞）
．炮台山東岸公園主題區（夏日納涼煙花匯演）
．荃灣海濱長廊（癲噹海濱水上嘉年華）
●維港兒童自駕遊：
小朋友可在由灣仔舊巴士總站改造而成的賽車道體驗駕駛樂趣。活動及預約網頁
日期：7月3日開始，暫定試行3個月
地點：灣仔碼頭旁原有的臨時巴士總站
*7月中將推出成人賽車體驗，活動日期稍後公布
●模型巴海濱馬拉松：
1:14遙控模型巴士6月25日由炮台山「東岸公園主題區」起步，沿海濱長廊駛到西區副食品市場。市民稍後更可租用遙控模型巴士玩耍，一試駕駛迷你版經典型號退役巴士。
遙控模型巴士租用日期：7月中起
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