消費券2022．短片｜消費券「轉會」否？　10名受訪市民僅一人為優惠轉會　續選八達通者稱方便日常消費 (17:27)

八達通第一階段消費券的第二期1000元今日（16日）起可領取，明報電子平台組記者今早先後於藍田站、太古站及杏花邨站觀察，有市民稱順利取得消費券，也有長者稱不知「合資格消費」4000元要求，今日未能成功領券。
下周四（23日）起市民可選擇「轉會」，以其他支付平台包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK領取消費券。記者於上述三個港鐵站共訪問10名市民，當中僅一人表示有意「轉會」以取得更多優惠。
70歲伍先生：可能會「轉會」，其他支付平台有較多優惠。
黃女士：不考慮轉其他支付平台，因「唔識搞」。
六旬莊女士：不會「轉會」，怕麻煩，最近才換領樂悠咭，會以此取第二階段消費券。
20多歲蕭先生：其他平台涉及網上登記，八達通較方便。
五旬周先生：不會「轉會」，因交通、大部分食肆八達通也用到。
42歲黎先生：不會「轉會」，因為日常消費多是用八達通，例如看電影、食飯、買日用品。
65歲李先生：因不懂得用電子支付，故不會「轉會」。
60歲郁先生：懶，不會「轉會」，最重要是每年也派消費券。
七旬梁先生：八達通已經最方便，「落樓下就攞到（消費券）」，不會轉用其他支付平台。
五旬黃先生：會用消費券買日常用品，覺得八達通已經最方便 ，故不會「轉會」。