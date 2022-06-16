消費券2022．短片｜消費券「轉會」否？　10名受訪市民僅一人為優惠轉會　續選八達通者稱方便日常消費 (17:27)

下周四（23日）起市民可選擇「轉會」，以其他支付平台包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK領取消費券。記者於上述三個港鐵站共訪問10名市民，當中僅一人表示有意「轉會」以取得更多優惠。

70歲伍先生：可能會「轉會」，其他支付平台有較多優惠。

黃女士：不考慮轉其他支付平台，因「唔識搞」。

六旬莊女士：不會「轉會」，怕麻煩，最近才換領樂悠咭，會以此取第二階段消費券。

20多歲蕭先生：其他平台涉及網上登記，八達通較方便。

五旬周先生：不會「轉會」，因交通、大部分食肆八達通也用到。

42歲黎先生：不會「轉會」，因為日常消費多是用八達通，例如看電影、食飯、買日用品。

65歲李先生：因不懂得用電子支付，故不會「轉會」。

60歲郁先生：懶，不會「轉會」，最重要是每年也派消費券。

七旬梁先生：八達通已經最方便，「落樓下就攞到（消費券）」，不會轉用其他支付平台。

五旬黃先生：會用消費券買日常用品，覺得八達通已經最方便 ，故不會「轉會」。

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