黑死病爆發逾600年後　科學家憑骸骨牙齒溯源揭來自吉爾吉斯 (17:54)

來自蘇格蘭University of Stirling，以及德國Max Planck Institute和University of Tubingen的研究團隊，發現在1338至1339年間，吉爾吉斯伊塞克湖（Lake Issyk Kul）附近墳場下葬人數顯著增加，當中部分墓碑註明死者死於疫病，因而分析該處的7具遺骸，結果在其中3具的牙齒提取出DNA，尋獲引致黑死病的鼠疫耶爾森桿菌（Yersinia pestis）。現時在該地區生活的嚙齒動物身上，仍發現同一種菌株，團隊因而認為在黑死病大爆發前短時間內，鼠類身上的鼠疫病菌突發生基因突變並傳至人類。

研究團隊形容是次發現「為歷史上其中一個最大、最吸引人（fascinating）的問題劃上休止符，斷定人類史上最惡名遠播而最著名『殺手』的發源地和出現時間」。

黑死病即腺鼠疫，據本港衛生防護中心資料，其病死率達30%至60%。由2010年至2015年，全球報告3248宗腺鼠疫個案，其中584人死亡。

（BBC/法新社/衛生防護中心）