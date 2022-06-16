強制檢測｜35地點納強檢　駿洋邨新明苑海鮮酒家、太古廣場星巴克咖啡吧、荔枝角曼坊意樂餐廳等【附名單】 (10:22)

任何人於以下指明時間逗留指明地點，須於6月16日或17日檢測：

．屯門富健花園地下78號舖成仔記粉麵餐廳（6月10日上午8時45分至9時15分）

．長沙灣宇晴匯2樓80-86號舖名門壹號（6月10日下午2時至3時半）

．荔枝角曼坊1樓101C,104及107號舖意樂餐廳（6月9日下午2時至3時）

．沙田駿洋邨駿洋商場1樓101號舖新明苑海鮮酒家（6月11日晚上6時15分至8時15分）

．大角嘴角祥街35號地下志光麵檔（6月11日晚上6時45分至8時45分）

．金鐘太古廣場L1層128-129號舖星巴克咖啡吧（6月11日下午12時45分至1時45分）

．牛頭角淘大商場2期地下G256號舖及1樓全層海港酒家（6月9日下午1時至2時）

．何文田太平道6號太平居1樓食美軒（6月10日晚上7時至9時）

納入強檢名單的住宅大廈包括觀塘順利紀律部隊宿舍6座、尖沙嘴君臨天下3座、鰂魚涌南豐新邨1座等，詳見www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220615.pdf。

如市民在今年3月15日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

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