法律Q&A｜「法庭之友」角色中立　無償助法庭釐清複雜法律觀點【短片】 (18:34)

律政司早前要求上訴庭發指引，在刑事審訊中，當法官裁定被告的罪名表證不成立時，應如何正確引導陪審團。上訴庭周二（14日）要求律政司及「法庭之友」提供協助探討有關議題（詳看報道：販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事）。CPH Legal執業律師陳柏豪接受明報電子平台組訪問時指出，當案件牽涉複雜及影響公眾利益的法律議題時，法庭可委任不代表訴訟任何一方的大律師或律師擔任「法庭之友」，中立及公正地協助法庭釐清法律觀點。
「法庭之友」是來自拉丁文「amicus curiae」，英文解作「friend of the court」，中文釋作「法庭之友」。
陳柏豪解釋，「法庭之友」是普通法下的傳統，擔任「法庭之友」的律師或大律師一般屬義務工作，沒有報酬。他稱，由於需要「法庭之友」協助的案件，通常都是公眾關注的案件，若在這些案件擔任「法庭之友」並有效協助法庭，除了有自身的學術挑戰及意義，律師本人也可累積寶貴經驗。一般而言，「法庭之友」會由法庭提出邀請，又或由有志擔任的律師親自向法庭申請。
更多法律Q&A：
專家證人5問5答 擅長「網上術語」或「認人」也可成為專家證人？
陪審團8問8答 做陪審員津貼多過返工？會否「睇樣」揀選陪審員？