法律Q&A｜「法庭之友」角色中立　無償助法庭釐清複雜法律觀點【短片】 (18:34)

「法庭之友」是來自拉丁文「amicus curiae」，英文解作「friend of the court」，中文釋作「法庭之友」。

陳柏豪解釋，「法庭之友」是普通法下的傳統，擔任「法庭之友」的律師或大律師一般屬義務工作，沒有報酬。他稱，由於需要「法庭之友」協助的案件，通常都是公眾關注的案件，若在這些案件擔任「法庭之友」並有效協助法庭，除了有自身的學術挑戰及意義，律師本人也可累積寶貴經驗。一般而言，「法庭之友」會由法庭提出邀請，又或由有志擔任的律師親自向法庭申請。

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