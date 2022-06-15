消委會．營養餐｜9款營養餐營養量與標示值不符　Fitasty營養餐脂肪量差距最大逾兩倍 (14:05)

調查發現，3款樣本檢出的總脂肪含量高於標示值的120%，不符合《營養標籤及營養聲稱技術合指引》的要求，包括「Easy Food」、「Fitasty」及「NOSH」3款營養餐，差距由34%至231% 。另外5款樣本的碳水化合物含量低於標示值的80%，包括「Bain Marie」、「Easy Food」、「EatUP」、「Mealthy」及「Nutrition Kitchen」差距由-27%至-77% 。

3款總脂肪量不符《指引》的營養餐（營養餐名稱／總脂肪（千卡）測試／總脂肪（千卡）標示／差距）

．「Fitasty」咖喱雜菜慢煮豬扒長通粉／28.8／8.7／231%

．「NOSH」Peri Peri Pork Meat Balls with Sweet Potatoes & Saute Veggies／33.6／23／46%

．「Easy Food」Hasselback Chicken／36.1／26.9／34%

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