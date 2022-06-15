消委會．牀單｜8款牀單防蟎效能不俗　「蟎可敵」牀褥套、Natural Home牀笠防蟎抗菌表現同樣理想【附名單】 (14:25)

另外，6款聲稱具防蟎功能的牀單／牀褥保護套的防蟎效能不俗，Softiehk牀笠及Allergy Care防塵蟎寢具系列總評分最高；Vania Bedding牀褥保護罩是唯一一款樣本在防蟎效能中達「非常有效」級別且價格最低，如對物料及針數沒有特別要求，屬高性價比之選。

8款牀單防蟎表現不俗（品牌及產品名稱／聲稱生產地／大約零售價／整體抗菌表現*／整體防蟎表現*／總評*）

Mite-PROTEX蟎可敵牀褥套／泰國／$1200／5／4.5／5

Natural Home抗菌防蟎純棉無皺牀笠／—／$864／5／4.5／4.5

Softiehk防水防塵蟎牀墊裙腳式防水防塵牀笠／—／$650／—／5／5

Allergy Care防塵蟎寢具系列 4.8純棉防塵蟎寢具系列牀褥套旅行裝／美國／$1590／—／5／5

Vania Bedding四防 (防水防塵防蟎防污) 牀褥保護罩／—／$59／—／5／4.5

Jumendi防蟎防蚊雙人牀笠枕袋-花樣／台灣／$124／—／5／4.5

HUSH HOME防水牀褥保護套／—／$432／—／5／4.5

SKYLER防水防蟎牀褥保護套／中國／$448／—／5／4.5

*評分最高為5分

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牀單防蟎 實用資訊：

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