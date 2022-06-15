消委會．牀單｜8款牀單防蟎效能不俗　「蟎可敵」牀褥套、Natural Home牀笠防蟎抗菌表現同樣理想【附名單】 (14:25)

消委會測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的牀單和牀褥保護套，當中8款牀單的防蟎效能／防蟎及抗菌表現理想，其中Mite-PROTEX蟎可敵牀褥套及Natural Home牀笠在防蟎和抗菌測試表現十分理想，而且在洗濯後亦沒有明顯的縮水或褪色的問題，惟Natural Home牀笠檢出游離甲醛，對甲醛有過敏反應的人須留意。［相關報道：Natural Home一牀笠含甲醛 HOLA一牀單驗出致癌物］
另外，6款聲稱具防蟎功能的牀單／牀褥保護套的防蟎效能不俗，Softiehk牀笠及Allergy Care防塵蟎寢具系列總評分最高；Vania Bedding牀褥保護罩是唯一一款樣本在防蟎效能中達「非常有效」級別且價格最低，如對物料及針數沒有特別要求，屬高性價比之選。
8款牀單防蟎表現不俗（品牌及產品名稱／聲稱生產地／大約零售價／整體抗菌表現*／整體防蟎表現*／總評*）
Mite-PROTEX蟎可敵牀褥套／泰國／$1200／5／4.5／5
Natural Home抗菌防蟎純棉無皺牀笠／—／$864／5／4.5／4.5
Softiehk防水防塵蟎牀墊裙腳式防水防塵牀笠／—／$650／—／5／5
Allergy Care防塵蟎寢具系列 4.8純棉防塵蟎寢具系列牀褥套旅行裝／美國／$1590／—／5／5
Vania Bedding四防 (防水防塵防蟎防污) 牀褥保護罩／—／$59／—／5／4.5
Jumendi防蟎防蚊雙人牀笠枕袋-花樣／台灣／$124／—／5／4.5
HUSH HOME防水牀褥保護套／—／$432／—／5／4.5
SKYLER防水防蟎牀褥保護套／中國／$448／—／5／4.5
*評分最高為5分
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