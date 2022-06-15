消委會．血氧計Q&A｜血氧計讀數偏差因素多　美甲後、打電話時或手太冷等不宜使用【短片】 (14:28)

問：為什麼打電話時量度的數值與平日不同？

答：若使用血氧計時在說話或會影響量度，另手震也會影響量度。血氧計夾上手指頭後應注意不宜太鬆或不穩，量度的環境亦不能太光，以免影響儀器探頭收集的光度。

問：為何冬天量度時數值會較低？

答：手太冰冷或會令血管收縮，以致血液流通欠佳，亦難以量度脈搏，用家可先令手暖和，例如手握暖包或熱飲一段時間，待手部較暖才再量度。同時留意手部不能太濕，因水會影響光線折射，宜先抹乾手才量度。另若手指頭有傷口，例如在量度血糖時進行指頭穿刺取血，又或撞傷有瘀痕，亦不宜以該指頭量度血氧。

問：美甲後能使用血氧計?

答：不能。手指塗了指甲油或佩戴美甲產品的會影響量度；指甲太長也會妨礙手指放在儀器內的正確位置，令光源射向手指的位置有偏差。

問：可否用一隻手同時量度血壓及血氧?

答：不能。量度血壓時會影響手部的血液流動，影響血氧讀數，因此最好兩者相隔一段時間才量度。如必須在同一時間量度，亦宜分別採用左右兩手。

問：患有心臟病可使用血氧計嗎？

答：測量是參考使用者的心跳規律，如果心律不穩定，讀數也會受影響，故心律不正或心房顫動患者或不適合使用。

血氧計 實用資訊：

血氧儀留意什麼讀數？一文看使用注意

長幼中新冠 「夾手指」監察 量血氧 手表手機未必準

自我監察：呼吸、步行測血氧

血氧機熱賣 專家籲毋須急於購買（訂戶專區）

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