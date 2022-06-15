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消委會．方包｜17款低糖方包名單一覽　馬莎、嘉頓麥方包高纖 (12:55)

消委會測試28款市面預先包裝白方包麥方包營養價值，發現麥方包的平均膳食纖維含量較白方包高，其中兩款麥方包（馬莎及嘉頓）更屬「高纖」。膳食纖維增加飽腹感，有助減低食慾，從而控制體重，亦能促進腸臟蠕動，預防便秘。另外，消委會指出17款方包屬於「低糖」食物。［相關報道：方包脂肪量可差10倍 Donki「Ultra Fluffy Toast」最高【附5款低脂方包名單】

兩款高纖麥方包：

（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克膳食纖維含量）

‧馬莎／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／6.8克

‧嘉頓／切皮三文治方麥包／$18／6.2克

17款低糖方包：

（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克糖含量）

‧simplylife／原味T65方包／$15／1.2克

‧Bread Pantry／Rustic White Sourdough／$26／1.5克

‧Baker's Choice／全麥方包／$10.5／1.7克

‧嘉頓／切皮三文治方麥包／$18／2.0克

‧山崎麵包Yamazaki／切皮麥包／$13／2.4克

‧太子餅店／麥方包／$15／3.4克

‧馬莎／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／3.4克

‧聖安娜餅屋／純麥方包／$15／4.3克

‧東客麵包DONQ／Pain de Mie Bread／$24／4.4克

‧85°C／純白方包／$11.5／4.4克

‧嘉頓／生命麵包 - 含蛋白質／$13.5／4.5克

‧泰昌餅家／至尊白方包／$9.5／4.6克

‧麵包新語BreadTalk／日式全麥吐司／$17／4.7克

‧凱施餅店／麥方包／$16／4.8克

‧Meadows／三文治方麥包／$9.5／4.8克

‧大班麵包西餅／健康全麥包／$12／4.9克

‧A-1 Bakery／去皮麥方包／$12.5／4.9克

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