消委會．方包｜17款低糖方包名單一覽　馬莎、嘉頓麥方包高纖 (12:55)

消委會測試28款市面預先包裝白方包和麥方包營養價值，發現麥方包的平均膳食纖維含量較白方包高，其中兩款麥方包（馬莎及嘉頓）更屬「高纖」。膳食纖維增加飽腹感，有助減低食慾，從而控制體重，亦能促進腸臟蠕動，預防便秘。另外，消委會指出17款方包屬於「低糖」食物。［相關報道：方包脂肪量可差10倍 Donki「Ultra Fluffy Toast」最高【附5款低脂方包名單】］
兩款高纖麥方包：
（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克膳食纖維含量）
‧馬莎／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／6.8克
‧嘉頓／切皮三文治方麥包／$18／6.2克
17款低糖方包：
（品牌／產品名稱／每包零售價／每100克糖含量）
‧simplylife／原味T65方包／$15／1.2克
‧Bread Pantry／Rustic White Sourdough／$26／1.5克
‧Baker's Choice／全麥方包／$10.5／1.7克
‧嘉頓／切皮三文治方麥包／$18／2.0克
‧山崎麵包Yamazaki／切皮麥包／$13／2.4克
‧太子餅店／麥方包／$15／3.4克
‧馬莎／Medium Sliced Wholemeal Bread／$39／3.4克
‧聖安娜餅屋／純麥方包／$15／4.3克
‧東客麵包DONQ／Pain de Mie Bread／$24／4.4克
‧85°C／純白方包／$11.5／4.4克
‧嘉頓／生命麵包 - 含蛋白質／$13.5／4.5克
‧泰昌餅家／至尊白方包／$9.5／4.6克
‧麵包新語BreadTalk／日式全麥吐司／$17／4.7克
‧凱施餅店／麥方包／$16／4.8克
‧Meadows／三文治方麥包／$9.5／4.8克
‧大班麵包西餅／健康全麥包／$12／4.9克
‧A-1 Bakery／去皮麥方包／$12.5／4.9克
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