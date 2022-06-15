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消委會．牀單｜HOLA一牀單驗出致癌物　Natural Home一牀笠含甲醛 (11:45)

消委會測試市面上15款聲稱具抗菌防蟎功能的牀單牀褥保護套，在化學物質測試表現中，HOLA一款牀單布料上的不同印花部分，檢出致癌物芳香胺3,3'-二氯聯苯胺（每公斤有8.5至12.1毫克），但未有超出歐盟REACH  Regulation要求（每公斤不超過30毫克）。另外，Natural Home一款牀笠檢出游離甲醛（每公斤43.1毫克），雖然檢出量符合歐盟要求（每公斤不超過75毫克），但消委會提醒對甲醛有過敏反應的人仍要留意。［相關報道：8款牀單防蟎效能不俗 「蟎可敵」牀褥套、Natural Home牀笠防蟎抗菌表現同樣理想

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